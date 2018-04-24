Новый VIP-лимузин "Кортеж" может не понадобиться на инаугурации Путина - источник

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Использование нового российского лимузина проекта "Кортеж" может не понадобиться 7 мая - в день инаугурации Владимира Путина, рассказали РИА Новости источники, знакомые с ходом организации мероприятия.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что автомобиль создадут к инаугурации 2018 года. Позже стало известно, что машина технически готова к участию в инаугурации.

Источники рассказали РИА Новости, что автомобиль прошел необходимые испытания на полигоне и отвечает всем требованиям безопасности, однако президент начнет его использовать позже, после церемонии.

"В этом году, как ожидается, будут введены некоторые изменения в сценарий инаугурации, которые, конечно, не касаются самой процедуры", - сказал источник.

По словам другого собеседника агентства, который участвует в подготовке мероприятия, вопрос о том, чтобы представить лимузин именно на инаугурации 7 мая был уже решен, но позже режиссер церемонии якобы предложил отказаться от этой идеи.