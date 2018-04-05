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Суд признал банкротом Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра РФ


МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Черномырдина… банкротом", - огласил резолютивную часть решения суда судья Сергей Гончаренко.

Первая процедура банкротства – реструктуризация долгов – была введена в отношении Черномырдина-младшего в сентябре 2017 года по заявлению банка ВТБ, задолженность перед которым составляла более 304 миллионов рублей. В настоящее время крупнейшим кредитором, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, является металлургическая компания "Северсталь" CHMF. Обязательства перед ней составляют около 17,7 миллиарда рублей.

Суд возложил обязанности финансового управляющего в процедуре реализации имущества на Руслана Губайдуллина, который был финуправляющим и в начальной процедуре банкротства. Его отчет о ходе банкротства назначен на 18 октября. Губайдуллин во вторник сообщил, что план реструктуризации долгов так и не был представлен ни должником, ни кредиторами.

Ранее финансовый управляющий говорил в суде, что анализ финансового состояния должника показал невозможность восстановления его платежеспособности, и попросил ввести процедуру реализации имущества. Во вторник ходатайство о переходе к реализации имущества Черномырдина-младшего поддержали представители "Северстали" и ВТБ. Представитель должника на заседание суда не пришел.

По словам Губайдуллина, первое собрание кредиторов, прошедшее 5 апреля, не смогло принять решение о дальнейшей процедуре в деле о банкротстве Черномырдина из-за отсутствия кворума. На нем присутствовали только представители ВТБ и Газпромбанка, обладающие в сумме 7,3% от общего числа голосов кредиторов, включенных в реестр. Столичный арбитраж ранее отклонил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер, в котором банк просил наложить арест на имущество Черномырдина, в том числе ретро-автомобиль Cadillac 1937 года выпуска, доли в четырех ООО и гаражный бокс площадью 18 квадратных метров на улице Каховка в Москве.

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