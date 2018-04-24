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Евросоюз поддерживает планы Египта по экспорту СПГ - еврокомиссар


Мировая экономика

КАИР, 24 апр /ПРАЙМ/. Евросоюз поддерживает планы Египта по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), заявил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете на встрече с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщили в канцелярии президента АРЕ.

Встреча прошла во вторник в резиденции руководителя Египта. По словам спикера канцелярии, в ходе беседы еврокомиссар заявил, что "Египет благодаря недавним открытиям газового месторождения стал притягательным рынком для инвестиций в сфере нефти и газа".

"Он (Каньете - ред.) заявил, что это (открытие месторождения) способствует становлению Египта как центрального энергетического хаба, и подтвердил поддержку ЕС планов Египта по экспорту сжиженного газа в свете заинтересованности Евросоюза в диверсификации источников энергии", - отметил официальный представитель канцелярии.

В 2018 году Египет приступил к промышленной добыче "голубого топлива" на открытом недавно месторождении Зохр в Средиземном море. Это месторождение призвано превратить Египет в ближайшие годы из импортера в экспортера природного газа.

В феврале этого года министр нефти Египта Тарек аль-Мула заявил о том, что Египет и Кипр подписали предварительное соглашение о прокладке газопровода по дну Средиземного моря.

Зохр - крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море. Его геологические запасы оцениваются в 850 миллиардов кубометров. Месторождение было открыто в 2015 году.

Еврокомиссия стремится расширять источники получения Евросоюзом энергии, в том числе источники импорта газа. Тем самым ЕС хочет сократить свою зависимость от основного поставщика "голубого топлива" - России.

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