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Матвиенко о возможных новых санкциях G7: нас не напугаешь, вряд ли они будут хуже принятых


БАНЯ-ЛУКА (Босния и Герцеговина), 24 апр /ПРАЙМ/. Россия адаптировалась к понятию "санкции", её не напугаешь, вряд ли возможные новые санкции G7 будут хуже тех, что уже приняли, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Страны G7 в заявлении глав МИД по итогам встречи в Торонто объявили, что могут ужесточить санкции против России, "если действия Москвы того потребуют". Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги встречи глав МИД "Большой семерки", отметил, что, "конечно, русофобская подоплека там очевидна".

"Большая семёрка, когда из восьмёрки превратилась в семёрку, потеряла всякий смысл. Все основные решения, касающиеся международной повестки, решаются в рамках "двадцатки", - заявила Матвиенко журналистам.

"Мы уже к слову "санкции" адаптировались, нас не напугаешь. Не думаю, что будут некие санкции хуже тех, которые уже приняли", - подчеркнула она.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента 23-24 апреля посещает Боснию и Герцеговину с официальным визитом.

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