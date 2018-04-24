Экономика РФ стабильно развивается вопреки санкциям - замглавы МИД РФ

ООН, 24 апр /ПРАЙМ/. Российская экономика стабильно развивается вопреки введенным в отношении РФ односторонним санкциям, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, выступая во вторник на министерском сегменте форума Экономического и социального совета ООН по финансированию развития.

"Вопреки санкциям российская экономика сегодня более современная, конкурентоспособная, инновационная и может стабильно развиваться, опираясь, прежде всего, на собственные источники. Нами активно осваивается "цифровая" экономика, растет объем электронной торговли - на 21% за прошлый год. За счет льготных госкредитов и укрупненных фермерских грантов обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства на 20%", - сказал Панкин.

Дипломат отметил, что Россия вышла на 35-е место в рейтинге Doing Business и вошла в топ-15 стран по показателю прозрачности бюджета. "Укрепляется государственно-частное партнерство: Российский фонд прямых инвестиций и его со-инвесторы вложили свыше 19 миллиардов долларов в российские компании, работающие в области инфраструктуры и технологий", - отметил замглавы МИД РФ.