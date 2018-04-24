Апелляцию Ирландии и ЕК по делу о недоплаченных налогах от Apple рассмотрят осенью - СМИ

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Совместная апелляция Еврокомиссии (ЕК) и правительства Ирландии по делу о недоплаченных налогах от корпорации Apple AAPL будет рассмотрена Европейским судом осенью, сообщает газета Guardian со ссылкой на министра финансов страны Паскаля Донохо.

"Мы ожидаем, что рассмотрение начнется осенью. Как много времени займут слушания, будет зависеть от судей, которые будут ими заниматься", - заявил Донохо.

По данным газеты, в прошлом месяце правительство Ирландии назначило менеджеров, управляющих специальным депозитным счетом, где будут храниться выплаты Apple.

Ранее издание Irish Times сообщило, что правительство Ирландии заключило соглашение с компанией Apple по организации выплат неуплаченных долгов в размере 13 миллиардов евро на депозитный счет, который начнет пополняться в конце марта 2018 года.

В конце августа 2016 года ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. Теперь американская корпорация должна вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 год.

Власти ЕС и Apple подали апелляцию на решение ЕК. Крайним сроком возмещения средств было 3 января. Впоследствии ЕК решила подать иск в Европейский суд в связи с тем, что правительство Ирландии до сих пор не смогло вернуть недоплаченные налоги от корпорации Apple. Правительство присоединилось к апелляции.