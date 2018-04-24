Росрыболовство рассказало о планах по развитию сельского хозяйства в области рыбоводства

БРЮССЕЛЬ, 24 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Власти РФ рассматривают возможность предоставлять компенсации капитальных затрат по объектам рыбоводства и рыбоводной инфраструктуры в сфере аквакультуры, сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков на пресс-конференции в Брюсселе.

"Динамика неплохая. В прошлом году был рост по аквакультуре. Большое влияние на это оказывает принятие нового закона об аквакультуре. Мы распределили больше 500 тысяч гектаров под аквакультуру", - ответил он на просьбу оценить развитие аквакультуры в России и рассказать о возможных планах по поддержке инфраструктуры в этой области.

Шестаков напомнил, что власти оказывают поддержку этому сектору.

"Мы прорабатываем, что в программе развития сельского хозяйства будет компенсация капитальных затрат по объектам рыбоводства и рыбоводной инфраструктуры", - продолжил он.