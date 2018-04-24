FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Росрыболовство рассказало о планах по развитию сельского хозяйства в области рыбоводства


БРЮССЕЛЬ, 24 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Власти РФ рассматривают возможность предоставлять компенсации капитальных затрат по объектам рыбоводства и рыбоводной инфраструктуры в сфере аквакультуры, сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков на пресс-конференции в Брюсселе.

"Динамика неплохая. В прошлом году был рост по аквакультуре. Большое влияние на это оказывает принятие нового закона об аквакультуре. Мы распределили больше 500 тысяч гектаров под аквакультуру", - ответил он на просьбу оценить развитие аквакультуры в России и рассказать о возможных планах по поддержке инфраструктуры в этой области.

Шестаков напомнил, что власти оказывают поддержку этому сектору.

"Мы прорабатываем, что в программе развития сельского хозяйства будет компенсация капитальных затрат по объектам рыбоводства и рыбоводной инфраструктуры", - продолжил он.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ