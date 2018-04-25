Завод компании "Белая дача" с объемом инвестиций 8,7 млрд руб откроется в ОЭЗ "Липецк"

ВОРОНЕЖ, 25 апр /ПРАЙМ/. Группа компаний "Белая дача" откроет в особой экономической зоне "Липецк" завод по переработке картофеля фри с объемом инвестиций 8,7 миллиарда рублей, который полностью покроет потребность в импорте картофеля фри в Россию, сообщает ОЭЗ.

Компания "Белая дача" получила статус резидента на площадке особой экономической зоны "Липецк" в 2013 году. Однако спустя год партнеры "Белой дачи" - технологический партнер Farm Frites и финансовый партнер — Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) вышли из проекта. Руководство компании два года занималось поиском стратегического партнера и вело переговоры, и в итоге нашло его в лице американо-голландской компании Lamb Weston/Meijer - мирового лидера по производству продукции из картофеля.

"Локализация отечественного производства ГК "Белая Дача" в особой экономической зоне "Липецк" покроет 100% потребность в импорте картофеля фри в Россию. Этот самый масштабный в России завод по производству картофеля фри", - говорится в сообщении.

По данным ОЭЗ "Липецк", объем инвестиций в проект составил 8,7 миллиарда рублей (около 115 миллионов евро). Новое предприятие даст региону 218 рабочих мест. Выход на полную производственную мощность завода - около 200 тысяч тонн картофеля ежегодно - планируется к концу 2019 года.

Особая экономическая зона "Липецк" создана в 2005 году. На сегодняшний день в ней зарегистрированы 54 компании-резидента из 17 стран, среди них – такие всемирно известные компании как АВВ (Швейцария), Schlumberger (международная компания), Honeywell и PPG (США), Viessmann и Bettermann (Германия), Yokohama (Япония), Bekaert (Бельгия). В 2018 году статус резидента получили российское ООО "ЛайтКонстракшен" (производство и покраска профилей и изделий из алюминиевого сплава, объем инвестиций 989 миллионов рублей) и российско-французское ООО "Агро-альянс Кодисем" (производство семян, объем инвестиций 1,3 миллиарда рублей).

Объем заявленных инвестиций ОЭЗ "Липецк" составляет 180 миллиардов рублей, освоен 51 миллиард рублей. Предприятиями выпущено продукции на 65 миллиардов рублей, совокупный объем налоговых и таможенных отчислений достиг 9 миллиардов рублей. Сейчас на территории ОЭЗ работает 21 предприятие, из них семь заводов введены в эксплуатацию в 2017 году. Ведется строительство шести предприятий, еще два предприятия завершают строительные работы.