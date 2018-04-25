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Доля частного сектора в ВВП Саудовской Аравии должна увеличиться до 65% к 2030 году


Мировая экономика

ДОХА, 25 апр /ПРАЙМ/. Совет по экономическим вопросам и развитию во главе с наследным принцем Саудовской Аравии во вторник утвердил план приватизации, который предусматривает увеличение доли частного сектора в ВВП с 40% до 65% до 2030 года, сообщил глава администрации национального центра по приватизации Мухаммед бен Мазид аль-Тавиджри на сайте центра.

"План приватизации, который является одной из 12 частей экономической программы Саудовской Аравии "Видение-2030", включает создание 12 тысяч рабочих мест в частном секторе и увеличение вклада частного сектора в ВВП на 13-14 миллиардов риалов (более трех миллиардов долларов)", - отметил аль-Тавиджри.

По его словам, при этом саудовское правительство сможет сэкономить на сокращении капитальных и операционных расходов около 33 миллиарда риалов (9 миллиардов долларов).

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