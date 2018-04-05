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ПОВТОР - Минкомсвязь предложила порядок передачи биометрических данных от "Ростелекома" в ФСБ и МВД


МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ разработала проект постановления правительства, устанавливающий порядок предоставления оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан по запросу МВД и ФСБ, соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В начале марта правительство РФ назначило "Ростелеком" RTKM оператором Единой биометрической системы. Оператор должен будет обеспечивать сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов.

Согласно документу, оператор единой биометрической системы должен предоставлять такие сведения в МВД и ФСБ в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, а также охраны правопорядка и противодействия терроризму. Предполагаемый срок вступления данного распоряжения в силу - 30 июня 2018 года.

Президент РФ в конце декабря подписал закон, который позволяет с помощью биометрических персональных данных (изображение лица, голос) осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков.

Ввод биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 года.

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