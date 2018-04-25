Трамп предупредил Иран о "крупных проблемах" при возобновлении ядерной программы

ВАШИНГТОН, 25 апр- ПРАЙМ. Во вторник в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой американский президент предрек Ирану "крупные проблемы", если исламская республика возобновит свою ядерную программу. Макрон, в свою очередь, прибыл в США с целью убедить Трампа не выходить из соглашения и предложил идею более расширенной сделки, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В ходе переговоров Трамп заявил, что заключенного в 2015 году ядерного соглашения по Ирану "не должно было быть", и назвал сделку "безумной". "Если они возобновят ядерную программу, у них будут такие проблемы, каких никогда не было. Можете это отметить", - заявил американский президент.

Позже на пресс-конференции Трамп снова использовал жесткую риторику в отношении Тегерана. "Если Иран каким-то образом будет нам угрожать, они заплатят такую цену, какую мало кто платил", - пригрозил он.

Администрация Трампа обещает выйти из ядерного соглашения по Ирану, пока европейские партнеры не рассмотрят ряд опасений США. По словам Трампа, благодаря снятию санкций, Иран получил слишком многое в обмен на недостаточное сокращение ядерной программы.

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Макрон же заявил, что смотрит на соглашение иначе. Тем не менее он отметил, что оба лидера США и Франции хотят ограничить распространения ядерного оружия.

"Несмотря на то, какое решение примет президент Трамп, я бы хотел, чтобы мы вместе работали над новым (расширенным) соглашением", - заявил Макрон на пресс-конференции.

По словам Макрона, новое соглашение будет направлено на решение "четырех проблем", включая текущую и будущую способность Ирана производить ядерное оружие, - что оговаривалось в соглашении 2015 года, - баллистическую программу и влияние Тегерана в регионе. Судя по всему, Макрон хочет расширить сделку 2015 года, направленную на ограничение ядерной активности Ирана до 2025 года. По словам Макрона, он надеется, что США и другие страны согласятся подписать новое соглашение, направленное на решение тех проблем, которых не решала первоначальная сделка.

В США и европейских странах обсуждают, как решить проблемы, связанные с иранским ядерным соглашением, которые вызывают обеспокоенность Трампа. Президент США намерен принять решение по иранскому соглашению не позже 12 мая.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в воскресенье в интервью для канала CBS заявил, что его страна может ответить на действия США возобновлением ядерной программы, которая была приостановлена на несколько лет в обмен на экономические выгоды.

“Мы подготовили для себя несколько вариантов действий, в том числе, возобновить нашу ядерную программу и развивать ее очень быстрыми темпами”, - сказал Зариф.

В ходе встречи в Белом доме Трамп и Макрон старались продемонстрировать, что их объединяют тесные личные связи. Трамп отметил, что у них “особенные отношения” и в какой-то момент стряхнул перхоть с пиджака Макрона. Французский президент указал, что у них с Трампом “отличные взаимоотношения”.

Днем во вторник два президента провели совместную пресс-конференцию, а вечером Трамп провел свой первый государственный ужин в честь визита Макрона.

Помимо Ирана в ходе переговоров также обсуждалась торговля. Трамп ранее угрожал введением пошлин на импорт стали и алюминия из Европы, что Макрон уподобил ультиматуму с "приставленным к голове пистолетом".

Ранее на церемонии приветствия Макрона и его супруги на Южной лужайке Белого дома орудия дали 21 залп. Затем президенты обошли парадные расчеты пяти родов войск США.

Трамп отметил, что визит Макрона пришелся на “очень важное время для нашего альянса” и поблагодарил президента Франции за участие в ракетном ударе по Сирии вместе с США и Великобританией. Трамп указал, что между США и Францией сложились “прочные отношения”.

Трамп засыпал Макрона комплиментами и вспомнил свой визит в “величественную страну” Францию в День взятия Бастилии в прошлом году, а также указал на “прекрасную дружбу” двух стран. По прибытии в Вашингтон в понедельник Макрон и его супруга вместе с Трампами осмотрели Маунт-Вернон, поместье Джорджа Вашингтона.