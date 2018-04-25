ОБЗОР: Закупки сухого молока за пределами ЕАЭС негативно влияют на рынок РФ - министр ЕЭК

МИНСК, 25 апр /ПРАЙМ/. Неблагоприятное воздействие на российский рынок рынок в первую очередь оказывают закупки российскими переработчиками сухого молока за пределами ЕАЭС, считает министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии, бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский.

В начале апреля министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил в интервью РИА Новости, что белорусские поставщики сухого обезжиренного молока "откровенно демпингуют при поставках на российский рынок" и посоветовал искать им другие рынки сбыта. Он также добавил, что Россия намерена в текущем году ежемесячно наращивать объемы производства молока на 2,5-3%.

Отвечая в интервью белорусскому агентству Белта на вопрос о присутствии недобросовестной конкуренции в виде занижения цен при поставках белорусского сухого молока на российский рынок, Сидорский сказал, что "об этом не может быть и речи".

"Неблагоприятное воздействие на российский рынок в первую очередь оказывают закупки российскими переработчиками сухого молока за пределами ЕАЭС, которые ежегодно составляют более 40 тысяч тонн", - подчеркнул министр.

ЦЕНЫ СУХОГО МОЛОКА

Он отметил, что, " по данным ЕЭК, в 2017 году среднегодовая контрактная цена импорта сухого цельного молока в Россию из третьих стран составила 3097 доллара за тонну, цена сухого обезжиренного молока - 2265 долларов за тонну". "Цены производителей сухого молока в России были выше: сухого цельного - 4080 долларов за тонну, обезжиренного - 2481 доллара за тонну", - сказал Сидорский.

"В этих условиях цена белорусского сухого молока, сухое цельное - 3397 долларов за тонну, обезжиренное - 2422 доллара за тонну, находится в промежуточном диапазоне и является для российского рынка вполне конкурентоспособной. Откажись Россия от импорта из-за пределов союза, все споры будут урегулированы", - заявил он.

По словам министра, на сегодняшний день на внутреннем рынке молока в ЕАЭС "имеются свободные ниши, взаимные поставки не оказывают давления на рынок, замещается импорт из третьих стран".

Он обратил внимание, что внутреннее производство в союзе не обеспечивает текущие потребности рынка. "Даже в условиях сокращения потребительского спроса дефицит сырого молока по союзу в целом составляет 3 миллиона тонн, а в России - около 7 миллионов тонн", - уточнил министр.

"При этом я не отрицаю существующих в России и Беларуси проблем сезонного характера, ответственность за решение которых лежит на аграрных ведомствах вплоть до министров", - добавил Сидорский.

Он подчеркнул, что смысл создания интеграционного объединения в том, чтобы развивать внутреннее производство и наполнять общий рынок отечественными товарами.

"Помимо России, молочную продукцию завозят Казахстан и Армения. Поэтому на общем рынке мы конкурируем по ценам и качеству, а не по объемам. Кроме того, наращивание объемов производства без развития экспорта - это путь в никуда. Поиск новых рынков - наша общая задача. В свою очередь, экспорт невозможен без обеспечения конкурентоспособности производства", - заключил министр.