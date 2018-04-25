FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Суд в Австрии обязал Uber приостановить транспортную деятельность в Вене


Мировая экономика

ВЕНА, 25 апр /ПРАЙМ/. Коммерческий суд в Вене обязал онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber приостановить транспортную деятельность в австрийской столице. Истцом выступила местная служба такси Taxi 40100.

Автомобили Uber должны выполнять правила, действующие для сдающих их в аренду компаний. Согласно правилам, посадка пассажиров должна осуществляться в месте, которое арендует фирма, а после выполнения заказа автомобиль также должен вернуться на закрепленное за фирмой место. По решению суда, Uber не выполняет эти правила, тем самым нарушая нормы честной конкуренции.

Uber приостанавливает свою деятельность с вечера среды и должен исправить нарушения. Если же сервис откажется выполнять решение суда и продолжит осуществлять свою деятельность, ему грозит штраф до 100 тысяч евро за каждую поездку.

"Сегодняшнее решение коммерческого суда Вены, к сожалению, сейчас не позволяет нам и дальше предлагать свои услуги uberX, UberBLACK и uberVAN. В последующие дни мы будем усиленно работать над тем, чтобы подстроить нашу работу под выдвинутые судом требования. Мы исходим из того, что скоро нам это удастся, и мы сможем вернуться через несколько дней", - говорится в заявлении Uber.

Решение коммерческого суда можно опротестовать в Высшем земельном суде Вены в течение 14 дней.

Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси через специальное приложение на смартфоне.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ