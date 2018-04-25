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Медведев в понедельник провел встречу с Кудриным - источник


МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник провел встречу с главой совета ЦСР Алексеем Кудриным, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"В понедельник была встреча", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что Медведев 17 апреля встретится с Кудриным для обсуждения реформы госуправления. Но накануне этой даты источник, близкий к ЦСР, говоря РИА Новости о возможной предстоящей встрече Кудрина с Медведевым, отметил, что она "перенесена на следующую неделю".

Кудрин занимал пост министра финансов РФ с 2000 по 2011 год. С 2016 года возглавляет совет Центра стратегических разработок (ЦСР), который по поручению президента РФ Владимира Путина подготовил программу экономического развития страны на период с 2018 по 2024 годы.

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