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Участники IT-отрасли считают необходимым изменить механизм блокировок сервисов – РОЦИТ


МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Представители IT-отрасли на встрече с Роскомнадзором по поводу ситуации вокруг Telegram заявили о необходимости изменения законодательства и применяемого в России механизма блокировок противоправного контента и сервисов, сообщили РИА Новости в Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ) по итогам встречи.

Основными участниками встречи стали представители около 25 коммерческих ИТ-компаний и 4 профильных ассоциаций, которые изложили свои соображения, претензии и критику в отношении сложившегося механизма блокировок с масштабным охватом подсетей тех интернет-сервисов, которые не имеют прямого или косвенного отношения к обеспечению работы мессенджера Telegram, уточнили в РОЦИТ.

"По итогам встречи участники высказали мнение о необходимости изменения конфигурации законодательства и применяемого сегодня в России механизма блокировок противоправного контента и сервисов, поскольку тот путь, который ранее многими виделся логичным и правильным, сегодня вызвал массу проблем как у бизнеса, так и у обычных пользователей", - рассказали в РОЦИТ.

Также участники встречи сошлись во мнении о необходимости конструктивного диалога бизнеса и государства, чтобы "сохранить интернет-аудиторию и не потерять часть существующего бизнеса".

"Обращения на "горячую линию" и направление содержательной жалобы зачастую занимает слишком много времени, и поэтому многие даже не пытаются донести свою проблему. Со стороны Роскомнадзора эта просьба была услышана, было высказано предложение подключить к диалогу бизнеса с ведомством ресурсы Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в части консолидаций жалоб со стороны отрасли и верификации их подлинности", - рассказали в РОЦИТ.

Стороны договорились продолжать плотный диалог между Роскомнадзором и самыми активными представителями бизнеса, включая личные встречи для обсуждения насущных проблем и поиска пути их решения, добавили в РОЦИТ.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов. Ранее, 23 апреля, Роскомнадзор и РОЦИТ договорились взаимодействовать при проверке жалоб пользователей на сбои в работе ряда сайтов на фоне блокировки мессенджера Telegram.

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