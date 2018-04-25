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Член СФ рассказал, почему у Екатеринбурга больше шансов провести "Экспо", чем 5 лет назад


МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий, возглавлявший наблюдательный совет заявочного комитета "Экспо-2020", рассказал, почему пять лет назад не победила заявка Екатеринбурга и почему у заявки "Экспо-2025" больше шансов.

"Проблема заявки "Экспо-2020" заключалась в том, что ни город, ни регион практически не был известен. Я проехал более 40 стран мира, и каждый раз начинал свою презентацию с подробного рассказа о том, что такое Екатеринбург, что такое Урал, и видел удивление, непонимание в глазах тех, с кем я говорил. Екатеринбург, который заявился на столь масштабное мероприятие, к сожалению, в мире был не очень знаком", - рассказал Чернецкий журналистам на приеме для глав дипмиссий стран-членов Международного бюро выставок (МБВ) в Москве.

По его словам, сегодня ситуация иная: за пять лет в Екатеринбурге прошло немало значимых международных мероприятий, за это время в городе заметно активизировалась выставочная деятельность. Работает "Экспоцентр", где проходит выставка "Иннопром" - общепризнанная промышленная выставка мирового уровня, в которой ежегодно принимают участие крупнейшие зарубежные, в первую очередь из стран Азии, и российские предприятия.

Сравнивая заявки "Экспо-2020" и "Экспо-2025", Чернецкий также отметил, что те наработки, которые были сделаны в процессе подготовки пять лет назад, в новой заявке были модернизированы, появилась новая концепция города будущего. При этом многие положения сохранились, в том числе очень удачное месторасположение выставочного центра на правом берегу Верх-Исетского пруда.

"С учётом опыта "Экспо-2020", наверное, сегодня заявочному комитету работать несколько легче, но, с другой стороны, изменилась международная обстановка, и эти вопросы тоже приходится учитывать", - добавил сенатор.

Город, в котором пройдет выставка "Экспо-2025", будет назван на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в ноябре. Проведение "Экспо" запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Тема российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений". Конкурентами Екатеринбурга являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

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