FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кабмин рассмотрит проект о совершенствовании системы сельхозстрахования в РФ


МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о совершенствовании в России системы сельскохозяйственного страхования, который был подготовлен Минсельхозом РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В частности, законопроект предполагает изменение условий договора сельхозстрахования, соблюдение которых необходимо для оказания господдержки. Например, размер страховой суммы, установленной в договоре, предлагается снизить до не менее 70% страховой стоимости урожая (посадок многолетних насаждений, сельхозживотных) с 80%.

Документ также предполагает введение минимального размера безусловной франшизы по договорам сельскохозяйственного страхования риска гибели урожая. Минимальный размер предлагается установить на уровне 10%, а максимальный размер безусловной франшизы может быть увеличен до 50% с 30%. Перечень природных явлений и стихийных бедствий, от воздействия которых страхуется риск гибели урожая, будет дополнен и скорректирован.

Одновременно Минсельхоз предлагает дать возможность аграриям получать страховые возмещения в случае вынужденного убоя застрахованных животных, факт заболевания которых заразными болезнями не установлен, для предотвращения распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных.

Такая же возможность может быть предоставлена при возделывании сельхозкультур, сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, но не допущены к использованию. Помимо этого, предусматривается уточнение порядка заключения договора страхования многолетних трав прошлых лет посева.

Кроме того, законопроект предлагает установить возможность применения авиационного и космического мониторинга сельскохозяйственных культур в целях проведения экспертизы для подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба при наличии разногласий сторон договора страхования.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ