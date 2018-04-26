Кабмин РФ рассмотрит классификацию нарушений при формировании бухотчетности госорганизаций

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, предусматривающий создание классификации нарушений при формировании бухотчетности госорганизаций в зависимости от существенности ее искажения, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Цель законопроекта — совершенствование законодательства в части применения мер административной ответственности за совершение должностными лицами организаций государственного сектора нарушений, выражающихся в несоблюдении ими порядка составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности", — говорится в сообщении.

Также проект предлагает конкретизировать случаи грубого искажения бюджетной и бухотчетности. Предусматривается административная ответственность за нарушение порядка бюджетного учета казенным учреждением показателей принимаемых и отложенных обязательств с ее выделением в отдельную статью.

По мнению кабмина, принятие и реализация документа позволят установить единый подход к определению существенности искажения показателей бюджетной и бухотчетности, обеспечить ее достоверность, снизить риски неэффективных расходов бюджетов всех уровней.