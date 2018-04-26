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Милонов предложил провести акцию по борьбе с колеями и ямами на дорогах перед ЧМ-2018


МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов обратился к министру транспорта РФ Максиму Соколову с предложением организовать общероссийскую акцию по борьбе с колеями и ямами на дорогах перед чемпионатом мира-2018 по футболу.

"Прошу вас рассмотреть возможность организации общероссийской акции по борьбе с колейностью на дорогах. Совместно со специалистами, научным сообществом, гражданскими энтузиастами и инноваторами дайте старт акции по поиску усовершенствованных технологий и материалов, которые будут противодействовать образованию колей и ям на российских дорогах", - пишет Милонов в письме министру, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Политик подчеркнул, что, по его мнению, образование колей стала существенной проблемой для российских дорог в последние годы, причем она возникает не только на второстепенных участках дорог, а на самых оживленных и востребованных трассах.

"Стоит ли говорить, что этот участившийся дефект влияет на безопасность дорожного движения? Между тем, совсем скоро наша страна примет участников и болельщиков чемпионата мира по футболу — не хотелось бы, чтобы наша страна подтвердила в глазах гостей исторический стереотип о качестве наших дорог", - отметил депутат.

Политик уверен, что если к решению данной проблемы подключить неравнодушных людей-энтузиастов, "обратиться к неисчерпаемым ресурсам российской изобретательности и смекалке, решение этой проблемы будет найдено очень быстро".

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

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