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Россия опередила Европу и США в рейтинге эффективности правительств – исследование


Мировая экономика

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Россия опередила европейские страны и США в рейтинге эффективности работы правительств и заняла 16 строчку, говорится в совместном исследовании Gallup International и "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Глобальный опрос жителей планеты, посвященный итогам уходящего года и оценке гражданами деятельности правительств их стран проживания был проведен в ноябре-декабре 2017 года. На вопросы исследователей ответили почти 54 тысячи человек в 52 странах мира.

Лидером в индексе правительств стали Филиппины, на второй строчке оказался Вьетнам, а замкнула тройку лидеров Индия. Среди европейских стран наиболее высоко оказались Албания (17 место), Сербия (18 место), Польша (21), Германия (24), Франция (25). США заняли в рейтинге 41 строчку. Замыкают список рейтинга Хорватия, Япония и Латвия.

В России почти каждый второй опрошенный (46%) согласен с оценкой действующего правительства как эффективного. Каждый третий россиянин (33%) считает, что власть уважает его мнение. И четверо из десяти респондентов (44%) согласны с тем, что "правительство ведет страну в правильном направлении".

На вопрос "насколько вы согласны с утверждением, что вашему правительству подходит определение "эффективное"?" наибольшее количество положительных ответов было зафиксировано на Филиппинах (78%), в Бангладеш (75%) и Вьетнаме (75%). Наименьшее количество согласившихся с этим суждением проживает в Латвии (3%), Японии (6%) и Хорватии (10%).

Оценка выбранного правительством курса развития как "правильного" вновь оказалась наиболее высока на Филиппинах (79%), во Вьетнаме (76%) и Индии (74%). Стратегию развития страны, претворяемой в жизнь действующим правительством, в наименьшей степени разделяют жители Мексики (8%), ЮАР (8%) и Латвии (9%).

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