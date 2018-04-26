Сотрудники ОКБ им.Симонова обратились к президенту РФ по ситуации с арестом директора Гомзина

МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Сотрудники НПО ОКБ им.Симонова, генеральный директор которого Александр Гомзин был арестован 16 апреля, направили коллективное письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и поручить компетентным органам провести объективное расследование.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Казани до 10 июня текущего года взял Гомзина под стражу. Ему инкриминируется использование субсидий, которые были предоставлены в ноябре 2014 года Минпромторгом конструкторскому бюро, на цели, не соответствующие условиям их получения.

В имеющемся у агентства “Прайм” письме президенту, которое подписали около 300 сотрудников ОКБ, данное задержание названо незаконным и направленным “на оказание давления на Главного конструктора и основного акционера предприятия. Целью этого давления является рейдерский захват предприятия”.

В пояснительной записке к письму напоминается, что Гомзин был назначен руководителем ОКБ в 1998 году, когда предприятие находилось в предбанкротном состоянии. За 20 лет под руководством Гомзина конструкторское бюро стало высокотехнологичным, инновационным предприятием, которое разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты.

Из текста следует, что в октябре 2017 года МВД по РТ начало следственные действия в отношении предприятия, в течение нескольких месяцев осуществлялся прессинг руководства.

В апреле текущего года, говорится в записке, “по выдуманному предлогу Казанским подразделением Следственного Комитета Российской Федерации с подачи одного из руководителей УФСБ Российской Федерации по Республике Татарстан было возбуждено новое дело”.

“Незаконное задержание Генерального директора, который прежде всего является Главным конструктором АО НПО «ОКБ им.М.П. Симонова», практически парализовало работу предприятия, поставило под угрозу конструкторскую и научную работу”, - говорится в пояснительной записке.

Отмечается также, что оказывается моральное давление на коллектив ОКБ, в том числе путем проведения обысков, изъятия личных вещей, многочасовых допросов. «Все это может повлечь разрушение эффективного, успешного и необходимого государству производственного организма, ослабить обороноспособность страны, оставить без работы почти 500 высококвалифицированных специалистов”, - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Гомзин в январе направил в ФСБ заявление, в котором утверждалось, что существует вероятность получения контроля над ОКБ и доступа к материалам, которые представляют государственную тайну, команды Рустэма Магдеева и Виктора Григорьева, что «поставит под угрозу выполнение ОКБ своих обязательств по Программе Государственного Оборонного Заказа Российской Федерации».