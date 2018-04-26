РВК будет помогать проектам НТИ с получением инвестиций из фондов

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Российская венчурная компания (РВК) будет помогать компаниям Национальной технологической инициативы (НТИ) с получением необходимых средств из фондов, говорится в сообщении РВК.

"РВК планирует расширить возможности получения венчурного финансирования для проектов НТИ. Помимо создания отдельных фондов под нужды компаний РВК будет заниматься их интеграцией в процессы фондов, созданных с участием капитала РВК", - следует из сообщения.

РВК проводит питч-сессию (краткая структурированная презентация проекта перед потенциальными инвесторами) с участием 16 проектов и инвестиционных управляющих Инфрафонда РВК, Российско-белорусского венчурного фонда, RBV Capital, North Energy Ventures, DaVinci и ряда других фондов. По итогам ожидается, что компании смогут получить инвестиции из этих фондов.

"Мы проводим активную работу по синхронизации наших венчурных и акселерационных инструментов с целями и задачами НТИ. В результате компании на рынках НТИ получат доступ к полному набору сервисов государственной поддержки, как финансовой, так и нефинансовой. Фонды с участием капитала РВК обладают всей необходимой экспертизой и способны помочь молодым технологическим компаниям в вопросах масштабирования бизнеса и выхода на международные рынки", – приводятся в сообщении слова гендиректора РВК Александра Повалко.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.