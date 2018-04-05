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Посол Италии в РФ: Обсудили с Миллером сотрудничество в энергетике и цены на газ


МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что на недавней встрече с Алексеем Миллером обсуждалось сотрудничество "Газпрома" GAZP и ряда итальянских энергетических компаний, а также цены на газ в Европе.

"Мы изучили большие возможности сотрудничества "Газпрома" и различных итальянских компаний, таких как Snam и Maire Tecnimont. Мы также поговорили о ценах на газ", - сказал посол в интервью итальянской газете Repubblica.

По словам дипломата, с развитием проекта "Северный поток-2" цены на газ на юге Европы могут оказаться выше, чем на севере, и тогда итальянские расходы в области энергетики могут вырасти.

"С "Северным потоком-2" существует риск, что цены на юге Европы будут выше, чем на севере континента, и Италия в таком случае столкнется с повышенными энергетическими расходами. Мы попросили модифицировать цены так, чтобы сохранить равенство условий для операторов энергетической сферы Европы. Сейчас идут переговоры", - отметил Терраччано.

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