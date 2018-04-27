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Медведев встретится с генсеком Либерально-демократической партии Японии


МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 27 апреля в Москве проведет встречу с генеральным секретарем Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи, в ходе которой будет обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество между странами, сообщает пресс-служба правительства России.

"На встрече будут затронуты актуальные вопросы межпартийного диалога, рассмотрена тематика российско-японского торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание будет уделено масштабному двустороннему проекту "перекрестного" года РФ в Японии и Японии в РФ, официальная церемония открытия которого намечена на 26 мая в Москве.

Кроме того, сообщается, что Никаи сопровождает делегация представителей японских государственных, деловых и общественных кругов. Члены делегации примут участие в IV Российско-Японском форуме "Точки соприкосновения", организуемом изданиями "Российская газета" и "Майнити симбун" 27 апреля в Москве.

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