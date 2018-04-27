РФ может втрое увеличить продажи за рубеж кино и мультфильмов – КГИ

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Россия в среднесрочной перспективе может втрое увеличить экспорт своих мультфильмов и кино, говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ), возглавляемого экс-министром финансов Алексеем Кудриным.

В документе указываются данные Фонда кино, согласно которым с 2014 года по настоящее время количество российских картин, вышедших в прокат на территории иностранных государств, увеличилось на 44%, с 43 до 62 фильмов. Совокупные кассовые сборы отечественных фильмов на внешних рынках выросли за этот период в 4 раза, с 11 до 44 миллионов долларов. Вместе с тем, общий объем зарубежных продаж российского киноконтента в 2017 году составил около 20 миллионов долларов.

"Достаточно высоким потенциалом обладает экспорт продукции и услуг креативных индустрий, включая кинематографическую отрасль. ... Оценки Фонда кино свидетельствуют, что в среднесрочной перспективе можно втрое увеличить этот показатель при условии реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на снижение расходов организаций киноиндустрии по выходу на международный кинорынок", - говорится в докладе.

В последнее время появились успешные примеры продвижения на внешние рынки отечественной анимационной продукции, в том числе лицензионной продукции с использованием анимационных образов, отмечается в документе. Согласно информации Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, экспорт российского анимационного контента осуществляется более чем в 60 стран мира и дублируется в среднем на 5–10 иностранных языках.