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КГИ предлагает провести масштабную рекламу РФ за рубежом для привлечения иностранцев


МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Комитет гражданских инициатив (КГИ) предлагает провести масштабную рекламную кампанию России за рубежом для привлечения иностранных туристов, следует из доклада организации.

Согласно документу, Россия в 2017 году экспортировала услуги по статье "поездки" на сумму менее 9 миллиардов долларов и оставалась вне группы ведущих мировых поставщиков таких услуг. Отрицательное сальдо по данной статье превысило 22 миллиарда долларов. Усилия по расширению въездного туризма и частичной переориентации российских граждан на внутренний туризм могут существенно улучшить состояние внешних расчетов РФ, полагает организация.

"Достижение значимых результатов в наращивании экспорта туристских услуг предполагает решение следующих ключевых задач: проведение масштабной и постоянной рекламной и информационно-пропагандистской кампании для повышения осведомленности зарубежной аудитории о российских туристических продуктах и узнаваемости России как привлекательного туристического направления", - сказано в документе.

Помимо этого предлагается разработать и внедрить систему стимулирования зарубежных туроператоров за привлечение иностранцев в Россию, упростить визовый режим со странами, которые могут увеличить турпоток в Россию, улучшить состояние пунктов пропуска, приоритетных с точки зрения въездного туристического потока. Также в предложениях указывается расширение гостиничного фонда, особенно в среднем ценовом диапазоне, повышение качества гостиничных услуг через сертификацию, адаптация сервиса в гостиницах, аэропортах, вокзалах, ресторанах и музеях под особенности и потребности иностранных туристов.

"Имеющаяся сеть из 55 национальных туристических офисов Visit Russia в 29 странах также может быть задействована для повышения информированности иностранных граждан о возможностях получения образования в России и лечения", - следует из доклада.

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