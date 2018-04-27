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Границы приморской ТОР расширены для сельхозпроекта вьетнамской TH True Milk


ВЛАДИВОСТОК, 27 апр /ПРАЙМ/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, включив в границы территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморье еще четыре участка. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением границы ТОР "Михайловский" расширены. В целях дальнейшей реализации инвестиционного проекта по строительству животноводческих комплексов для разведения молочных пород крупного рогатого скота с общим поголовьем 15 тысяч голов (в том числе 7,2 тысячи голов дойного стада) и переработке молока мощностью более 60 тысяч тонн в год в её границы включены четыре земельных участка", - говорится в справке к постановлению.

По данным Минвостокразвития РФ, границы ТОР расширены для запуска проекта компании "ТиЭйчРус Приморский" - дочерней структуры вьетнамской корпорации TH True Milk.

Реализация инвестиционного проекта рассчитана до 2032 года включительно. На первом этапе проекта будет построен один животноводческий комплекс на 5 тысяч голов общего стада, в рамках второго этапа будут запущены еще два животноводческих комплекса на 10 тысяч голов общего стада и молочный завод. Объем инвестиций, исходя из строительства трех ферм и молокозавода, по предварительным оценкам, составляет около 16 миллиардов рублей.

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