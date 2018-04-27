МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Российского союза автостраховщиков (РСА) подтвердил выемку документов в своем офисе, сообщили агентству "Прайм" в союзе.

"Сегодня пришла выемка документов ГУБЭП в РСА по вопросу о возбуждении уголовного дела по одной из страховых компаний, ушедших с рынка в 2017 году. Деятельности РСА это не касается. Выемка документов касалась вывода активов страховщиком и не ограничивалась только вопросами ОСАГО", - сообщили в РСА.

Сегодня структуры Следственного комитета России и МВД провели обыски в офисе РСА на Люсиновской улице в Москве, в рамках обысков произошла выемка документов, сообщал источник агентства "Прайм". По его данным, обыски связаны с делом "Росгосстраха", а также с делами ушедших с рынка страховых компаний, реализовавших полисы ОСАГО.



