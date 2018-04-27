Открывающийся круизный сезон по рекам РФ принесет туристам много нового - "Речной альянс"

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Представители круизных теплоходных компаний приготовили в летнем сезоне 2018 года, который открывается в субботу, 28 апреля, для туристов много новых программ и экскурсионных маршрутов, сообщила РИА Новости представитель "Речного альянса", заместитель гендиректора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.

Накануне торжественного открытия большой круизной навигации 2018 года она уточнила, что спрос на речные круизы в этом году очень хороший. "Мы отмечаем увеличение глубины продаж в среднем на 20-25% по сравнению с прошлогодним периодом. А по некоторым теплоходам этот показатель достигает 78%", - сказала Гончарова.

Летняя навигация по рекам России торжественно открывается 28 апреля. Мероприятие пройдет в праздничном формате на территории Северного речного вокзала Москвы. В рамках мероприятия, которое устраивает "Речной альянс", предусмотрена разнообразная программа и отправка первых двух теплоходов, "Михаила Булгакова" и "Николая Симонова".

"Стоит отметить, что туристов ждет много новинок в культурно-развлекательной программе на борту теплохода, более четко выстроенные тематики самих круизов. Будет достаточное количество приглашенных звезд с концертами и творческими встречами. Будут эно-круизы с дегустациями, где профессиональные сомелье будут рассказывать о винах, а в рамках чайных круизов туристы смогут посетить мастер-классы и принять участие в беседах о чайных традициях мира", - продолжила рассказ Гончарова.

Она также сообщила, что в этом году организаторы речных путешествий намерены углубиться в тему семейного клубного отдыха: на борту теплохода будет больше внимания уделяться общению в мужском, женском и детском клубах, чтобы всем членам семьи было интересно и не скучно проводить время в круизе.

"В межсезонный период мы активно работали над экскурсионными программами и сможем предложить туристам новинки. Например, недавно открылся причал на Старой Ладоге, и в этом году туда предусмотрено сразу несколько заходов теплоходов компаний альянса, то есть, мы практически заходим в Волхов", - сообщила она.

Собеседница агентства отметила, что хорошим спросом пользуются такие направления как "Казань – Елабуга – Болгар", Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

В "Речной альянс" входят ведущие речные круизные компании "Мостурфлот", "Инфофлот", и "Водоходъ".