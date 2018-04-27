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В "Единой России" назвали абсурдными новые запреты в аэропортах Москвы


МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Введение ряда ограничений и штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский абсурдно и требует дополнительного общественного обсуждения, считает координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Сергей Бидонько.

Как сообщается на сайте Мособлдумы, депутаты внесли в региональный Кодекс об административных правонарушениях поправки, предполагающие введение ответственности за нарушение правил поведения в аэропортах. Введенные нормы коснулись трех аэропортов - Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

В частности, как пояснили в "Единой России", пассажирам этих аэропортам запретили лежать на креслах, лавках и сиденьях, а также сидеть на полу, ступенях и лестничных площадках. За нарушение грозит штраф от 100 до 500 рублей.

"Считаю, что ряд запретов для пассажиров в аэропортах, введенных депутатами Мособлдумы, как минимум требуют дополнительного общественного обсуждения. Некоторые из них иначе как абсурдными не назовешь. Новые правила существенно осложнят жизнь пассажирам, особенно с детьми и пожилыми людьми", - цитирует пресс-служба партии слова Бидонько.

Он уточнил, что согласно принятому законопроекту, теперь нельзя переодеваться в туалете. Это с учетом того, добавил он, что "пассажиры делают одну, а иногда две пересадки, проводя в пути десятки часов".

"Кроме того, вызывает недоумение запрет "находиться в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях". А что делать в этом случае пассажирам с маленькими детьми, ожидая своего рейса по несколько часов по вине авиакомпаний? Необходимо думать о том, как повышать безопасность и комфорт пассажиров в аэропортах, а не ограничивать их права", - заключил Бидонько.

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