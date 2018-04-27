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Бондарев предложил повысить роль государства в работе микрофинансовых организаций


МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности считает необходимым увеличить роль государства в регулировании деятельности микрофинансовых организаций из-за сохранения негативных тенденций в этой сфере и, как следствие, повышения уровня социальной напряженности, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Для совершенствования действующего законодательства и правоприменительной практики в области противодействия преступлениям экономической направленности мы предлагаем увеличить роль государственных институтов в части регулирования сферы деятельности микрофинансовых организаций", - сказал сенатор.

Он отметил, что негативные явления и тенденции в микрофинансовой деятельности продолжают сохраняться.

"Высокий, зачастую скрытый процент по займу в договорах, незаконная деятельность микрофинансовых организаций и аффилированных с ними коллекторских агентств повышают уровень социальной напряженности, подрывают доверие граждан к государству, разоряют семьи, ломают судьбы, ставят на грань выживания целые группы людей", - заявил Бондарев.

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