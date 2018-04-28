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Открывающийся круизный сезон по рекам России принесет туристам много нового - Мостурфлот


МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Представители круизных теплоходных компаний приготовили в летнем сезоне 2018 года, который открывается в субботу, 28 апреля, для туристов много новых бортовых программ и экскурсионных маршрутов, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора по туризму компании "Мостурфлот", член "Речного альянса" Светлана Гончарова.

Накануне торжественного открытия большой круизной навигации 2018 года она уточнила, что спрос на речные круизы в этом году очень хороший. "Мы отмечаем увеличение глубины продаж в среднем на 20-25% по сравнению с прошлогодним периодом. А по некоторым теплоходам этот показатель достигает 78%", - сказала представитель альянса.

"Стоит отметить, что наших туристов ждет много новинок в культурно-развлекательной программе на борту теплохода, более четко выстроенные тематики самих круизов. Будет достаточное количество приглашенных звезд с концертами и творческими встречами. Мы продолжаем приглашать космонавтов. Будут эно-круизы с дегустациями, где профессиональные сомелье будут рассказывать о винах, а в рамках чайных круизов туристы смогут посетить мастер-классы и принять участие в беседах о чайных традициях мира", - продолжила свой рассказ Гончарова.

Она также сообщила, что в этом году организаторы речных путешествий намерены углубиться в тему семейного клубного отдыха, суть которого состоит в том, что на борту теплохода будет больше внимания уделяться общению в мужском, женском и детском клубах. Для того, чтобы всем членам семьи было интересно проводить время в круизе.

"В межсезонный период мы активно работали над экскурсионными программами и сможем предложить нашим туристам новинки. Например, недавно открылся причал на Старой Ладоге, и в этом году туда предусмотрено сразу несколько заходов теплоходов, то есть мы практически заходим в Волхов", - сообщила собеседница агентства.

"Сейчас очень востребованы круизы в Татарстан, в ходе которых мы посещаем остров-град Свияжск и Булгары. Республика вложила много сил и денег в развитие этих объектов, и нашим туристам они очень нравятся. Традиционно востребовано направление на Санкт-Петербург, очень неплохо раскупаются Соловецкие острова", - резюмировала Гончарова.

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