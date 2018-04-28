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Тестовый груз из Японии в Китай прошел по транспортному коридору "Приморье-2"


Экономика

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр /ПРАЙМ/. Японский паром Eastern Dream перевез тестовую партию транзитного груза из Японии в Китай по международному транспортному коридору "Приморье-2", сообщает Минвостокразвития РФ.

Паром зашел в "Морской порт в бухте Троицы" (ООО "МПБТ").

"Дополнительно на борт парома был погружен контейнер с сельскохозяйственной техникой, предварительно доставленный в порт Зарубино из Китая для отправки в Японию. Организатором грузоперевозки выступила префектура Тоттори (Япония), грузовым агентом - японский логистический оператор Nippon Express Co., Ltd. Паром Eastern Dream грузовместимостью 4 тысячи тонн принадлежит компании DBS Cruise Ferry (Южная Корея)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что географическое расположение "Морского порта в бухте Троицы" позволяет перемещать грузы между Японией и северо-восточной частью Китая по кратчайшему пути.

ООО "МПБТ" - это универсальный международный перегрузочный комплекс. Железнодорожная инфраструктура связывает "МПБТ" с Транссибирской магистралью. Порт является ключевым звеном для обеспечения логистики между странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" проходят через территорию Свободного порта Владивосток. Здесь предусмотрена круглосуточная работа пунктов пропуска и радикальное сокращение контроля - "единое окно" при пересечении госграницы грузами, введение электронного декларирования грузов и реализация принципа "зеленого коридора" для участников внешнеэкономической деятельности. Планируется, что основной грузопоток по МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный объем грузовой базы оценивается порядка 45 миллионов тонн в год.

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