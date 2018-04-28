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Самолет Ил-38 успешно приземлился в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси


МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Самолет Ил-38 успешно приземлился в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси, сообщил департамент корпоративных коммуникаций корпорации "Ильюшин".

"Самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что пострадавших нет.

"Экипаж будет представлен к наградам. По факту случившегося будет проведено расследование", - сообщили в компании.

Ранее департамент корпоративных коммуникаций дивизиона компании "Ильюшин" сообщил, что самолет Ил-38 принадлежит ВМС Индии, на его борту находились опытные летчики-испытатели "Ильюшина".

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