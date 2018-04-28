Аэропорт "Жуковский" после экстренной посадки Ил-38 вскоре восстановит свою работу

МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Аэропорт "Жуковский" в течение часа восстановит свою работу в штатном режиме после экстренной посадки Ил-38, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

В субботу на подмосковном аэродроме самолет Ил-38 ВМС Индии приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. На его борту находились летчики-испытатели "Ильюшина", пострадавших нет.

"В течение 30 минут - часа работа аэропорта будет восстановлена", - заявил представитель воздушной гавани.

Он добавил, что два борта из-за инцидента ушли на запасной аэродром, также три рейса - в Минск, Худжанд и Душанбе - ждут отправления.