FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Аварийно севший в Жуковском Ил-38 подлежит восстановлению благодаря действиям экипажа


МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Аварийно севший в подмосковном Жуковском самолет Ил-38 благодаря действиям экипажа подлежит восстановлению и будет отремонтирован, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

"Это уникальное изделие 1968 года, Ил-18/38, до сих пор имеющий прекрасные летные характеристики. А пилоты очень качественно отработали тот нештатный случай, которому стандартно обучают летчиков ПАО "Ил". Экипаж справился героически: не сломав, посадил самолет, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил", - сказал собеседник агентства.

"Минимально повредили его при аварийной ситуации", - добавил он, отметив при этом, что "командир экипажа - уникальный человек и заслуживает государственной награды".

Ранее самолет Ил-38 ВМС Индии совершил посадку в подмосковном Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ