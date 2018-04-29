Пушков: Европа будет возмущаться, но примет торговые условия США

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МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Европа будет возмущаться, но примет условия торговли, которые выдвигают США.

"США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет", - написал Пушков в Twitter

Он также отметил, что у Европы почти нет потенциала сопротивления США.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Как заявил президент США Дональд Трамп, пошлины вводятся на длительное время. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. До этой даты США и эти страны ведут переговоры, после чего Соединенные Штаты могут продлить отсрочку в зависимости от результатов дискуссии.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопрос о распространении на ЕС импортных пошлин США на сталь и алюминий находится в руках президента Дональда Трампа.