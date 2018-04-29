FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о таможенном регулировании


МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О таможенном регулировании", следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ разработан в связи с принятием Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), который является приложением к договору о ТК ЕАЭС, подписанному 11 апреля 2017 года на уровне глав государств-членов ЕАЭС.

Законопроект регулирует отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, их перевозкой под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей. Ряд нор направлен на упрощение и ускорения действующих таможенных процедур, включая внедрение принципов и технологий "электронной таможни".

В законопроекте реализована возможность использования "реестрового обеспечения" таможенного представителя при таможенном декларировании товаров, выдачи предварительных решений по вопросам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров, освобождения от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей добросовестными компаниями, представления предварительной информации на английском языке.

Декларировать товары можно будет электронным способом, выпуск товаров в большинстве случаев станет автоматическим, и на них будет распространяться механизм "единого окна", пояснял 26 апреля на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, время принятия предварительных решений по классификации и происхождению товаров (по товарной номенклатуре) сокращается с 90 до 60 дней, срок выпуска товаров – с 24 до 4 часов.

Механизм авансовых платежей можно будет использовать в счет платежей всех видов, включая уплату ввозной таможенной пошлины. Сама оплата теперь может производиться с отсрочкой, то есть уже после выпуска товаров в оборот. А возможность оплачивать таможенные пошлины и налоги, помимо самих плательщиков, появится и у третьих лиц, что должно быть удобно для тех, кто заказывает товары для личного пользования, отмечал глава кабмина.

Ряд упрощений предусмотрен для экономических операторов. В частности, при добросовестной работе можно будет снизить сумму обеспечения с 1 миллиона до 150 тысяч евро, подчеркивал Медведев. Помимо этого, по его словам, в случае неоднозначности правил в таможенной сфере, они будут трактоваться в пользу декларанта или заинтересованного лица.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Например, положения о подаче жалобы на решения, действия (бездействие) таможенных органов в области таможенного дела в электронной форме вступят в силу с 1 января 2022 года, а об электронной форме консультирования - с 1 июля 2018 года.

Ряд положений начнет действовать по истечении 6 месяцев со дня вступления в силу международного договора, вносящего изменения в приложения 5 и 8 к договору о ЕАЭС в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, но не ранее 1 января 2019 года. Нормы законопроекта в части организации электронного взаимодействия таможенных органов и плательщиков начнут применяться не ранее 1 января 2019 года.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ