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Глава РЖД за год заработал 180,5 млн рублей


МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Доходы главы РЖД Олега Белозерова за 2017 год выросли на 4,4% и составили 180,5 млн рублей, следует из опубликованных на сайте компании документов.

"Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы (154,38 миллиона рублей) и дохода от вкладов в банках. Руководитель компании не имеет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра", — говорится в материалах.

В РЖД отмечают, что доход генерального директора обусловлен итогами работы компании в 2017 году. Уточняется, что топ-менеджеры корпорации получили премии в связи с тем, что выполнены "все основные показатели KPI".

Общий доход супруги Белозерова в 2017 году составил 26,4 миллиона рублей. В собственности у нее находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра, и машиноместо. Она владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и LAND ROVER RANGE ROVER 2015 года выпуска.

Несовершеннолетняя дочь главы РЖД не имеет дохода и какого-либо имущества, находящегося в собственности. В ее безвозмездном бессрочном пользовании — квартира в Москве.

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