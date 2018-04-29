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Walmart начал переговоры с британским ретейлером J Sainsbury о слиянии


ЛОНДОН, 29 апр - ПРАЙМ. Крупнейшие ретейлеры — британский J Sainsbury и американский Walmart — согласовывают детали сделки на сумму 10 млрд фунтов стерлингов ($13,8 млрд) по объединению. Компании договариваются о слиянии принадлежащей Walmart продуктовой сети Asda с ее конкурентом Sainsbury's. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные телеканала Sky News.

После этого компания Sainsbury's подтвердила в своем Twitter факт проведения переговоров, отметив, что объявит подробности 07:00 утра понедельника (29 апреля).

По данным источников The Wall Street Jornal, знакомых с ситуацией, таким образом Walmart пытается снизить риски на продуктовом рынке — одном из самых конкурентных в мире, — в то время, когда происходит консолидация местных игроков.

В результате объединения брендов доход сети должен составить около 50 млрд фунтов стерлингов ($68,9 млрд). В итоге магазины сети Walmart составят жесткую конкуренцию лидеру британского розничного рынка компании Tesco.

Сейчас в Великобритании работает около 600 магазинов магазинов Asda.

Участники рынка считают, что сделка Walmart и Sainsbury's, вероятно, позволит объединенной компании сократить эксплуатационные расходы и снизить цены в супермаркетах сети.

Американская сеть розничных магазинов Walmart основана в 1962 году. Сейчас она насчитывает более 11,5 тыс. точек в 28 странах мира.

Согласно информации на сайте Sainsbury's, это вторая по величине сеть супермаркетов в Великобритании, доля которой составляет 16,9% в секторе. Компания была основана в 1869 году.

Asda Group — сеть британских супермаркетов, которая занимается розничной торговлей продуктами питания и товарами общего потребления. Компания основана в 1978 году в британском Лидсе. В 1999 году Walmart приобрел Asda за $10,8 млрд.

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