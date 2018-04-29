Проект об ответственности за искажения в бюджетной и бухгалтерской отчетности внесен в ГД

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушения при подготовке бюджетной и бухгалтерской отчетности, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ направлен на совершенствование законодательства в части применения мер административной ответственности за совершение должностными лицами организаций государственного сектора нарушений, выражающихся в несоблюдении ими порядка составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности. Штраф для должностных лиц в этом случае предусмотрен в размере от 1 до 50 тысяч рублей.

Нарушения порядка составления такой отчетности законопроектом классифицируются в зависимости от существенности ее искажения, выраженного в процентном или денежном измерении. Одновременно конкретизируются случаи грубого искажения бюджетной и бухгалтерской отчетности. К таким случаям, в частности, относится включение в отчетность: не подтвержденных регистрами бухучета показателей; информации, основанной на регистрации не имевших места фактов хозяйственной жизни (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства), мнимого или притворного объекта бюджетного (бухгалтерского) учета в регистрах бухучета; не соответствующих действительности сведений.

Должностные лица могут быть освобождены от ответственности за такие нарушения в случае исправления ошибки в установленном порядке, а также в случае представления уточненной налоговой декларации (расчета) и уплаты на основании этого документа суммы налога (сбора), неуплаченной из-за искажения данных бюджетного (бухгалтерского) учета, а также уплаты соответствующих пеней.

Законопроектом также предусматривается административная ответственность за нарушение порядка бюджетного учета казенным учреждением показателей принимаемых и отложенных обязательств с ее выделением в отдельную статью. За такое правонарушение штраф для должностных лиц составит от 10 до 30 тысяч рублей. Помимо этого, расширяется перечень должностных лиц органов исполнительной власти, исполняющих функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, которые обладают полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях.

Реализация положений законопроекта позволит установить единые подходы к определению существенности искажения показателей бюджетной и бухгалтерской отчетности, обеспечить представление достоверной отчетности, снизить риски неэффективных расходов бюджетов всех уровней, и будет способствовать оперативному рассмотрению дел об административных правонарушениях, считает правительство.