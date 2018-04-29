Суд обязал "дочку" Veon в Узбекистане выплатить $3,5 млн за нарушение услуг радиосвязи

ТАШКЕНТ, 29 апр - ПРАЙМ. Коллегия Экономического суда Ташкента оставила в силе решение низшей инстанции о взыскании с ООО Unitel ("дочка" холдинга Veon Ltd., владеющего российским ПАО "Вымпелком") штрафа в размере 27 миллиардов сумов (около 3,5 миллиона долларов) за нарушение качества услуг связи, оператор намерен обжаловать данный вердикт, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель Unitel.

В феврале Ташкентский межрайонный экономический суд удовлетворил иск Госинспекции по надзору в сфере связи Узбекистана о взыскании с Unitel штрафа в размере 26,94 миллиарда сумов за нарушение требований качества услуг связи. Санкции оператору вменяются за простой работы радиопередатчиков в течение 455,8 тысячи минут в первом квартале 2017 года.

"Мы считаем это беспрецедентным актом вольной трактовки законодательства и грубого нарушения собственных регламентов со стороны инспекции", - прокомментировал решение собеседник агентства.

По его словам, простои в работе передатчиков являются нормативом качества, применяющимся к провайдерам и операторам телевидения, радиовещания и радиосвязи, а документ Госинспекции о применении финансовых санкций не имеет юридической силы в Узбекистане и противоречит международной практике.

Представитель Unitel уточнил, что суд проигнорировал представленное оператором заключение экспертов и руководства Международного союза электросвязи, указавших узбекскому регулятору на неприменимость использования показателя простоев передатчиков для оценки работы сотовых операторов.

"Компания не исключает для себя как обжалование данного решения в Верховном суде Узбекистана, так и обращение в международные инстанции", - добавил представитель Unitel.

Veon объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Киргизии, Алжире, Бангладеш и Пакистане. Крупнейшие активы холдинга - российское ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") и итальянский Wind Telecomunicazioni. Крупнейшими акционерами являются LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (19,7%).