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Авиакомпания заменила перемотанные скотчем кресла в самолете после жалобы пассажира


Экономика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "ЮТэйр" UTAR заменила кресла в самолете Boeing 737-400 после жалобы пассажира, рассказавшего о перемотанных скотчем, фольгой и лейкопластырем подлокотниках сидений на борту, который следовал из Москвы в Тюмень.

Ранее тюменский журналист Александр Лабыкин на своей странице в Facebook опубликовал пост с фотографиями из салона самолета. На изображениях видно кресла, подлокотники которых перемотаны скотчем, фольгой и лейкопластырем, некоторые из них частично сломаны. Журналист отметил, что зафиксировал на фото только один ряд сидений, а также задался вопросом безопасности таких полетов.

"ЮТэйр" уже установил новые кресла в бизнес и эконом-классах салона воздушного судна Boeing 737-400 с бортовым номером VQ-BHZ имени Василия Колошенко", - заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. 

В авиакомпании также добавили, что тщательно следят за состоянием самолетов и "оперативно устраняют все неисправности". 

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