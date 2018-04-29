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Британия, Германия и Франция продолжат добиваться отмены пошлин США на сталь и алюминий


  • #Евро
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ЛОНДОН, 29 апр - ПРАЙМ. Великобритания, Германия и Франция договорились продолжить совместную работу с ЕС и администрацией США с целью добиться отмены введенных Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия, говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

В субботу и воскресенье Тереза Мэй провела несколько телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Стороны отметили важность (для ЕС) наших стальной и алюминиевой отраслей и обратили внимание на обеспокоенность (представителей этих отраслей) воздействием введенных США тарифов. Лидеры договорились продолжить работу с администрацией США и остальными странами ЕС, целью которой является полный вывод (европейской стали и алюминия) из-под американских пошлин", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Как заявил Трамп, пошлины вводятся на длительное время. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. До этой даты США и эти страны ведут переговоры, после чего Соединенные Штаты могут продлить отсрочку в зависимости от результатов дискуссии.

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