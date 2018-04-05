"Аэрофлот" уволит стюардессу, которая по ошибке назвала Калининград Кёнигсбергом

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Компания "Аэрофлот" AFLT уволит стюардессу, которая по ошибке назвала Калининград Кёнигсбергом, сообщила компания в Twitter.

Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков сообщил, что на рейсе 25 апреля во время объявления по-русски прозвучало, что самолет совершит полет по маршруту Москва-Калининград, а во время перевода информации на английский было сказано о рейсе Москва-Кёнигсберг.

"Провели проверку, информация подтвердилась. Бортпроводница будет уволена. Благодарим вас за сигнал", - сообщил официальный Twitter-аккаунт авиакомпании в ответ на запись Третьякова.

В компании отметили, что подобные объявления выполняет старший бортпроводник.

"Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации", - добавил представитель "Аэрофлота".

Кёнигсберг переименовали в Калининград после того, как город был передан под юрисдикцию Советского Союза по решению Потсдамской конференции 1945 года. До этого он был центром немецкой провинции Восточная Пруссия.