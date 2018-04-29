Россияне вывезли в британские офшоры 47 млрд долларов

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Совокупный объем средств, который россияне хранят на офшорных счетах британских заморских территорий, составляет $47 млрд. Об этом сообщает The Sunday Times, ссылаясь на материалы организации Global Witness.

По данным издания, эта сумма в пять раз превышает объем средств, размещенных гражданами РФ в самой Великобритании. Отмечается, то $41,5 млрд лежат на офшорных счетах лишь одной территории - Британских Виргинских островов.

Великобритания, как отмечает газета, стала вторым по популярности после Кипра направлением для российских офшоров.