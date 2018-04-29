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Триста автомобилей "Яндекс.Такси" появятся в Таллине с 1 мая


ТАЛЛИН, 29 апр /ПРАЙМ/. В ночь на 1 мая на улицах Таллина появятся 300 автомобилей "Яндекс YNDX.Такси", сообщил в воскресенье прибывший в столицу Эстонии директор по международным проектам российского сервиса Арам Саргсян, который запускает работу приложения во всех странах Балтии.

"В Таллине воспользоваться услугой "Яндекс.Такси" можно будет уже первого мая. В первый день 300 такси будут ожидать своих клиентов. Это автомобили наших партнеров - фирм такси. Мы договорились с пятью фирмами. Однако использовать приложение могут все, кто хочет работать таксистом", - сказал Саргсян порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Завоевать место на рынке приложение "Яндекс.Такси", по словам Саргсяна, намерено дружелюбными ценами. "Первое время наш тариф будет на 50% ниже", - заявил представитель компании, добавив, что тарифы будут озвучены в самое ближайшее время.

На запуск приложения и нормализацию его работы на местном рынке уйдет пара недель, считают в компании. Сейчас в Эстонии у "Яндекс.Такси" нет своего офиса, но впоследствии компания планирует его открыть.

В столице Латвии Риге "Яндекс.Такси" запустил свой сервис в марте нынешнего года. Компания планировала начать работу в Эстонию еще в конце 2016 года, но проект так и не был реализован.

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