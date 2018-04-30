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Кассовые сборы "Мстителей" по всему миру установили рекорд - СМИ


Мировая экономика

МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Фильм "Мстители: война бесконечности" стал самой кассовой картиной в истории по полученной в первые выходные после премьерного показа выручке, сообщает портал Deadline.

По информации портала, за выходные кассовые сборы фильма составили 630 миллионов долларов, из них 250 миллионов долларов - на территории США.

Ранее пресс-служба компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing сообщила, что дату выхода в российский прокат фантастического фильма "Мстители: война бесконечности" перенесли с 3 на 11 мая. Глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова пояснила РИА Новости, что премьера картины была перенесена из-за российских фильмов "Танки" и "Собибор". Позднее дату выхода "Мстителей" в российский прокат вернули на 3 мая.

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