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"Узбекские авиалинии" в мае получат третий Boeing-787-8 Dreamliner


ТАШКЕНТ, 30 апр - ПРАЙМ. Американская компания Boeing в середине мая поставит национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" ("Узбекские авиалинии") третий лайнер Boeing 787-8 Dreamliner, сообщает в понедельник пресс-служба авиакомпании.

"Узбекские авиалинии" в 2008 году подписали контракт с Boeing Co. на поставку двух Boeing 787 Dreamliner стоимостью около 250 миллионов долларов. Самолеты были поставлены во второй половине 2016 года. В январе этого года авиакомпания подписала контракт на приобретение еще четырех самолетов Dreamliner. Срок поставок - до конца 2020 года. Стоимость контракта не раскрывается.

"Узбекистон хаво йуллари" и корпорация "Boeing" подписали договор о поставке еще одного пассажирского лайнера Boeing 787-8 Dreamliner", - говорится в сообщении авиаперевозчика. По данным пресс-службы, поставка третьего лайнера ожидается в середине мая.

Третий Dreamliner, как и два предыдущих, оснащен двигателями GEnx-1В компании General Electric Aviation, из новшеств в нем предусмотрен специальный отсек для отдыха экипажа, уточняют "Узбекские авиалинии".

По расчетам авиакомпании, новые лайнеры смогут выполнять рейсы из городов Узбекистана в аэропорты США, Дальнего Востока, Азии. Авиаперевозчик планирует к 2021 году увеличить перевозку пассажиров в 1,3 раза - до 3,3 миллиона человек за счет организации новых экономически рентабельных направлений, увеличения чартерных рейсов в СНГ, в частности, в Россию, а также страны Юго-Восточной Азии и Европы.

НАК "Узбекские авиалинии" - монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству, в настоящий момент эксплуатирует 30 самолетов западного производства. Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 20 городов стран СНГ и по десяти направлениям на местных авиалиниях.

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