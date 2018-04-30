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Обвал породы в шахте Тувы произошел на глубине 140 метров


Экономика

КРАСНОЯРСК, 30 апр - ПРАЙМ. Обвал породы в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы, где остался один шахтер, произошел на глубине 140 метров, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу республики Шолбана Кара-оола.

Ранее сообщалось, что в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы утром произошло обрушение породы. На месте происшествия работают 21 человек и три единицы техники, из них от МЧС 15 человек, одна единица техники, добавляется в сообщении. К месту выдвинулись два отделения военизированной горно-спасательной службы из соседней Хакасии. Кроме того, на место выехала группа следователей для оценки ситуации и принятия решения о проведении доследственной проверки или возбуждения уголовного дела.

"Сегодня в 10.35 утра поступило сообщение об обвале породы на угольной шахте в Межегее. Направил заместителя Чудаан-оол А. М., чтобы на месте определял необходимые усилия. Все меры принимаются. 79 шахтеров спасены. Сыграло роль постоянное дежурство на объекте горных спасателей. К сожалению, судьба одного из них, начальника второго участка, пока не известна. Обвал произошел на глубине 140 метров. Все меры принимаем, чтобы извлечь человека. Очень надеюсь на лучший исход", - цитирует пресс-служба слова Кара-оола.

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