Обвал породы в шахте Тувы произошел на глубине 140 метров

КРАСНОЯРСК, 30 апр - ПРАЙМ. Обвал породы в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы, где остался один шахтер, произошел на глубине 140 метров, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу республики Шолбана Кара-оола.

Ранее сообщалось, что в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы утром произошло обрушение породы. На месте происшествия работают 21 человек и три единицы техники, из них от МЧС 15 человек, одна единица техники, добавляется в сообщении. К месту выдвинулись два отделения военизированной горно-спасательной службы из соседней Хакасии. Кроме того, на место выехала группа следователей для оценки ситуации и принятия решения о проведении доследственной проверки или возбуждения уголовного дела.

"Сегодня в 10.35 утра поступило сообщение об обвале породы на угольной шахте в Межегее. Направил заместителя Чудаан-оол А. М., чтобы на месте определял необходимые усилия. Все меры принимаются. 79 шахтеров спасены. Сыграло роль постоянное дежурство на объекте горных спасателей. К сожалению, судьба одного из них, начальника второго участка, пока не известна. Обвал произошел на глубине 140 метров. Все меры принимаем, чтобы извлечь человека. Очень надеюсь на лучший исход", - цитирует пресс-служба слова Кара-оола.